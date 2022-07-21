Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок інспекторами — Finance.ua
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Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок інспекторами

Казна та Політика
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19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».
Про це повідомляє Держпраці в Хмельницькій області.
Цим Законом внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» та «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Зокрема, внесені зміни передбачають, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть здійснювати інспектування роботодавців з питань:
• додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
• законності припинення трудових договорів;
• виявлення неоформлених трудових відносин.
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Слід зазначити, що з початку війни до Держпраці надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав.
Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.З метою запобігання порушенням та враховуючи зміни, які відбулися в трудовому законодавстві у період воєнного стану, Держпраці проводить активну інформаційно-роз’яснювальну роботу як з роботодавцями, так і з працівниками.
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Це і підтримка роботодавців через консультації безпосередньо на підприємствах, яких з початку війни надано вже більше 33 тисяч.
Найбільше звернень надходило з питань оплати праці — 40 тисяч, надання відпусток, у тому числі щодо відпусток без збереження заробітної плати — 15 тисяч, оформлення трудових відносин — 15 тисяч, звільнення — 10 тисяч.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни

За матеріалами:
Finance.ua
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