Відшкодування ПДВ затягується: замість грошей бізнес стикається з ретельними перевірками податкової — Finance.ua

Відшкодування ПДВ затягується: замість грошей бізнес стикається з ретельними перевірками податкової Вчора 19:16 — Казна та Політика

Відшкодування ПДВ затягується: замість грошей бізнес стикається з ретельними перевірками податкової

Паралельно з початком процедури відшкодування ПДВ експортерам Держподаткова служба розпочала ретельні перевірки бізнесу. Фактично процедуру виплати ПДВ повернули у червні, коли ДПС передала до казначейства заявки на 9,5 млрд грн. Однак багато підприємств досі чекають на гроші за січень.

Про це йдеться у матеріалі «Forbes Україна».

Загалом йдеться про компенсації у десятки мільярдів гривень. Цими грошима держава повертає підприємцям податок, який вони сплачують під час закупівлі товарів чи послуг, які використовуються для експортної продукції.

За оцінками заступника голови фінансово-податкового комітету Ради Ярослава Железняка, за місяці війни держава заборгувала 25-30 млрд грн бізнесу. Зараз компанії одержують виплати за лютий.

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При цьому заявники, які претендують на великі суми відшкодування (понад 100 тис. грн), спочатку мають пройти податкову перевірку.

«Це начебто документальна перевірка, але фактично вони сказали, що хочуть перевірити всю компанію, у тому числі матеріали на складах. Тобто влітку податкова хоче перевірити матеріали, які були використані у грудні, хоча раніше ДПС уже підтвердила цей ПДВ», — розповіли у компанії Eskada-M, якій держава завинила близько 1 млн грн.

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Крім того, поки що не отримав відшкодувань жоден із членів Спілки молочних підприємств України, каже виконавчий директор Арсен Дідур. Наразі податкова проводить перевірки податкових накладних за січень та лютий.

При цьому Железняк додав, що бізнесу потрібно враховувати особливості функціонування економіки у воєнний час.

«ПДВ повертається в межах бюджетної спроможності. Спочатку — витрати на армію», — каже нардеп і додає, що підприємці мають зареєструвати свої податкові накладні до середини липня для отримання компенсацій за місяці війни.

У Держподатковій зазначають, що поки що не отримували скарг від бізнесу щодо темпів відшкодування ПДВ.

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