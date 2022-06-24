НБУ скасує деякі валютні обмеження після відновлення податків на імпорт товарів — Finance.ua

НБУ скасує деякі валютні обмеження після відновлення податків на імпорт товарів 24.06.2022, 15:24 — Валюта

НБУ скасує деякі валютні обмеження після відновлення податків на імпорт товарів

Закон про відновлення податків на імпорт товарів, в тому числі на ввезення авто громадянами (№ 7418) набирає чинності з 1 липня. У НБУ вважають, що це створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З розгортанням повномасштабної війни росії проти України НБУ ухвалив рішення про обмеження валютних платежів за кордон та дозволив оплати лише за переліком критичного імпорту. Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій.

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«Ухвалення парламентом законопроєкту 7418 дає змогу застосувати альтернативний механізм балансування відпливу та припливу валюти до держави за рахунок стягнення мит і податків на імпорт. Йдеться про відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, а також для автомобілів, що ввозяться громадянами. Після цього програма критичного імпорту може бути завершеною», — заявила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, збільшення імпорту створить додаткові стимули для відновлення роботи бізнесу, поліпшить ефективність українського виробництва, підвищить рівень інвестиційної привабливості України. У виграші також будуть кінцеві споживачі, які матимуть широкий спектр товарів і зможуть обрати найякісніший із них.

«Набрання чинності законом створює передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів із боку НБУ. Водночас в умовах воєнного стану ми вважаємо за доцільне зберегти обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг», — зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Відновлення мит та податків на імпорт товарів та послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку до самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні та дасть змогу обмежити темпи зростання імпорту, що тисне на валютний ринок і на міжнародні резерви України.

Крім того, зростуть щомісячні надходження до дохідної частини державного бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд грн. Це сприятиме зменшенню обсягів фінансування дефіциту бюджету з боку Національного банку а, відповідно — зниженню девальваційного тиску.

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