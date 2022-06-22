У Кабміні розповіли про рівень падіння митних та податкових надходжень до бюджету — Finance.ua

У Кабміні розповіли про рівень падіння митних та податкових надходжень до бюджету

Вчора 09:43 — Казна та Політика

У Кабміні розповіли про рівень падіння митних та податкових надходжень до бюджету

Державний бюджет України отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня.

Як повідомила прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в розмові під час зустрічі з компаніями асоціації.

«Держбюджет України наразі скоригований відповідно до воєнного стану та скорочений до захищених видатків. Наразі видатки є відносно стабільними — перш за все, на сферу безпеки та оборони, соціальний захист, освіту та медицину», — йдеться у повідомленні.

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За словами Марченка, доходи держбюджету наразі коливаються. Станом на сьогодні митниця забезпечує близько 30% від довоєнних надходжень — у травні це були 9,5 млрд грн, у квітні — 8 млрд грн та 7 млрд грн у березні. По митниці була проведена низка послаблень, зокрема скасування ПДВ та ввізного мита.

Зазначається, що ситуація в податковій сфері є дещо кращою, наразі Державна податкова служба забезпечує близько 70% від довоєнних надходжень.

«Покриваються видатки держави наразі перш за все завдяки податковим платежам, які до того ж є єдино можливим джерелом фінансування воєнних потреб, а також за кошти міжнародних партнерів, які спрямовуються на соціально-гуманітарні потреби та військові облігації», — йдеться у повідомленні.

В бюджетному процесі Мінфін розглядає базовий сценарій тривалості війни до кінця року, водночас наразі група експертів працює над моделюванням різних макроекономічних сценаріїв на 2023 рік. За оцінками Мінфіну, цього року варто очікувати скорочення економіки до 30%. Втім, чимало залежатиме від подальшого розгортання воєнних дій, деблокади морських портів і т.д.

Інфляція в Україні прискорилась вже до 18%. Але, на переконання міністра, інфляція до 20% є допустимим показником в реаліях розривів ланцюгів постачання, критичної відсутності деяких товарів та проблем з паливом, які запустили ланцюгове зростання цін.

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