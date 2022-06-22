Доходи держбюджету в першому кварталі перевиконані на 11% — Finance.ua
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Доходи держбюджету в першому кварталі перевиконані на 11%

Вчора 16:50Особисті фінанси
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У першому кварталі 2022 року доходи державного бюджету перевиконані на 11% за рахунок дострокової сплати дивідендів, однак подальше виконання кошторису країни залежатиме від підтримки міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає пресслужба палати.
«За підсумками першого кварталу є і позитив. Так, доходи загального фонду державного бюджету перевиконані на 28,6 млрд грн, або 11%. Цього вдалося досягнути за рахунок дострокового перерахування до держбюджету 32,5 млрд грн дивідендів від суб’єктів господарювання державного сектору економіки та державних банків і надходження 18,8 млрд грн коштів від НБУ», — сказав Пацкан.
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Водночас він підкреслив, що виконання цьогорічного державного бюджету залежатиме насамперед від подальшої підтримки міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів.
Зазначається, що у першому кварталі до держбюджету надійшло 3,6 млрд грн грантів від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Частка цих надходжень становила 0,8% усіх ресурсів загального фонду державного бюджету.
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Крім того, в березні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скорочення видатків і обсягів кредитування на 2022 рік за бюджетними програмами головних розпорядників на суму 91 млрд грн та спрямував вивільнені кошти до резервного фонду держбюджету на підвищення обороноспроможності.
У січні-березні Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету 94 млрд грн, із них у березні — 72,3 млрд грн, для забезпечення захисту держави і надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян в умовах воєнного стану.
Як повідомлялося, Україна потребує щомісячно додатково близько 5 мільярдів доларів на період 3-4 місяців для закриття поточних потреб. Ця сума верифікована міжнародними партнерами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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