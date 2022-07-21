Майже 5 тис. українців подали заявки на гранти на бізнес — Finance.ua

Майже 5 тис. українців подали заявки на гранти на бізнес 21.07.2022, 12:18 — Особисті фінанси

Майже 5 тис. українців подали заявки на гранти на бізнес

У рамках програми єРобота вже 4,7 тис. українців подали заявки отримання гранту за низкою напрямів, зокрема — на власну справу, модернізацію переробного підприємства та підтримку аграріїв.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Вже 4 690 українців подали заявки на участь у грантових програмах в рамках проекту „єРобота“. З них 3 817 опрацьовано Ощадбанк ом», — сказано в повідомленні.

Найпопулярніші напрямки бізнесу

88% від усієї кількості заявок (4130) — це запити на отримання мікрогранту для започаткування або розвитку власної справи. За цією програмою Ощадбанк верифікував 2 496 заявок, а з понад 670 потенційними отримувачами Державна служба зайнятості уже провела співбесіди.

Другий за кількістю заявників напрямок — підтримка переробних підприємств. Програма націлена на збільшення частки переробки в українському виробництві та в експорті. Українці подали 438 заявок на отримання грантів у цій сфері й за допомогою отриманих коштів модернізують власні підприємства для випуску готової продукції.

Також 41 заявка надійшла від аграріїв на гранти з розвитку тепличного господарства та садівництва. Програма дозволить державі компенсувати втрати через тимчасову окупацію регіонів, де овочівництво та садівництво розвивалося активно. Це дасть змогу забезпечити внутрішній ринок сільськогосподарською продукцію і збільшити експортний потенціал України.

Хто може отримати грант

Отримати мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки цим коштам вони зможуть почати власну справу або її розширити.

Заявку на отримання гранту можна подати через Портал Дія.

Громадяни та підприємці, які мають питання щодо умов участі, можуть отримати консультацію від АТ «Ощадбанк» — через контакт-центр або особисто у відділенні.

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