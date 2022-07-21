Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти росії — Finance.ua
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Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти росії

Фондовий ринок
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Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти росії
Євросоюз погодив сьомий пакет санкцій проти росії
Євросоюз ухвалив сьомий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну.
Нові обмежувальні заходи включають заборону на імпорт російського золота, заморожування активів «Сбербанку» та експортні обмеження.
До списку персональних санкцій потрапило понад 50 фізичних та юридичних осіб, у тому числі політиків, військових, бізнесменів та пропагандистів, розповів постпред Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічус.
Заборона імпорту російського золота підтвердить вже наявні обмеження: у березні Лондонська асоціація учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA) виключила російські афінажні заводи з переліку довірених постачальників (Good Delivery), після чого експорт дорогоцінних металів впав — з 25 тонн на місяць до десятків кілограмів.
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«Сбербанк» відключений від системи SWIFT разом із ще дев’ятьма російськими банками і перебуває під блокуючими санкціями США та Британії. Однак досі він не входив до європейських чорних списків.
Серед громадських і політичних діячів, які можуть фігурувати у нових списках санкцій, ЗМІ називали мера москви Сергія Собяніна, голову «ростеха» Сергія Чемезова, акторів Володимира Машкова та Сергія Безрукова, а також лідера мотоклубу «Нічні вовки» Олександра Залдастанова.
Також у нових списках санкцій можуть фігурувати кілька родичів російських олігархів, за допомогою яких ті намагалися «сховати» активи від заморожування в Євросоюзі.
Євросоюз розглядає посилення санкцій щодо депозитів росіян та експорту в росію технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Нових заборон на російські енергоносії у пакеті санкцій не буде.
Нові обмеження набудуть чинності 21 липня після опублікування в офіційному журналі Євросоюзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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