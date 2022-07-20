ЄС пом'якшить санкції проти росбанків: дозволить розрахунки за продовольство — Reuters — Finance.ua
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ЄС пом'якшить санкції проти росбанків: дозволить розрахунки за продовольство — Reuters

Фондовий ринок
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Євросоюз планує пом’якшити санкції проти російських банків та розморозити частину коштів для проведення розрахунків за продовольство.
Про це пише Reuters із посиланням на проєкт документа.
Відповідні зміни Європейський Союз має намір схвалити у середу, 20 липня. Блок піде на такий крок на тлі критики з боку африканських лідерів щодо нібито негативного для торгівлі впливу санкцій проти росії за її жорстоку війну проти України.
При цьому брак агропродукції на світовому ринку обумовлений насамперед блокуванням російським флотом українських портів, які служили основним маршрутом для експорту зернових з України.
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У середу країни ЄС планують розморозити раніше заблоковані активи провідних російських кредиторів — ВТБ (VTBR.MM), Совкомбанку, Новікомбанку, Банку ФК «Открытие», Зовнішекономбанку (ВЕБ.рф), Промсвязьбанку та банку росія, йдеться в документі.
Згідно з новими санкціями, Сбербанк, найбільший російський банк, також підлягає заморожуванню активів. Виняток становитимуть фінансові ресурси, необхідні для торгівлі продовольством. Необхідна сума може бути виділена «на підтвердження, що такі кошти необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема — пшениці та добрив».
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Згідно з переглянутими санкціями, ЄС також планує сприяти експорту продовольства з російських портів, які трейдери самостійно припинили обслуговувати після санкцій ЄС.
Спроби росії домогтися скасування санкцій принаймні для свого агроекспорту фігурують і в рамках переговорів про деблокаду українських портів. Однак, як пише FT, ослаблення санкцій не пов’язане зі спробами домовитися з росією, а є частиною комплексу заходів щодо запобігання голоду у світі. Наразі каменем спотикання в переговорах є гарантії, які забезпечили б ненапад росії на судна із зерном, портову та залізничну інфраструктуру, необхідну для експорту зерна.
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Нагадаємо, російське законодавство містить список із 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Всеросійський банк розвитку регіонів», «Россельхозбанк», «Новікомбанк», «Банк «Санкт-Петербург», «росія», «Дальнєвосточний банк» та «Промсвязьбанк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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