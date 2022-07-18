рф втратить $79 млрд із нафтового ринку до кінця 2022 року через санкції — Finance.ua

рф втратить $79 млрд із нафтового ринку до кінця 2022 року через санкції Вчора 18:30 — Енергетика

рф втратить $79 млрд із нафтового ринку до кінця 2022 року через санкції

До кінця 2022 року обсяг недоотриманих доходів російського нафтового сектору через вторгнення в Україну та подальші санкції оцінюється в $79 млрд.

Про це свідчать розрахунки, проведені експертами KSE Institute та презентовані Міжнародною групою Єрмака — Макфола з питань санкцій проти рф.

Зазначається, що в основі розрахунків закладені обсяги видобутку та експорту нафти у рф у межах її квот у картелі ОПЕК+, які існували до вторгнення в Україну, та розмір дисконту, з яким рф змушена продавати власну нафту.

Ціновий дисконт на російську марку нафти Urals коливається в межах 30%, а географія постачань через поступове скорочення купівлі нафти західними державами зміщується на Схід. Зокрема, у травні 2022-го у порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт російської нафти на 50%, Китай — на 25%, а Індія — на 800%.

При цьому країни — члени ОЕСР в Азії практично повністю відмовилися від російської нафти в травні 2022 року, ЄС скоротив її купівлю на 12%, а США та Велика Британія разом знизили обсяги імпорту на 89% у порівнянні з лютим 2022 року.

За розрахунками KSE Institute, у 2023 році видобуток нафти у рф скоротиться до 7,27 млн б/д, що на 3,1 млн б/д менше за сьогоднішній показник або ж на 38% менше чинної квоти в ОПЕК+.

Зокрема, падіння обсягів очікується завдяки остаточній забороні транспортувати російську нафту до країн ЄС морським шляхом, запровадженій у шостому пакеті санкцій Євросоюзу і зобов’язанням Польщі та Німеччини припинити імпорт російської нафти трубопроводом «Дружба» до кінця 2022 року. Отже, ЄС знизить імпорт російської нафти на 90% протягом наступних семи місяців.

«Майже $80 млрд недоотриманих рф нафтових доходів — це конкретна плата за агресію проти України. Зважаючи на обмеження на постачання технологічного обладнання для нафтогазового сектору та вихід багатьох ТНК зі спільних із рф енергетичних проєктів, російську нафтову галузь очікує подальша стагнація», — зазначила керівниця Інституту KSE, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал.

Зазначається, що План дій щодо посилення санкцій проти рф, раніше презентований Міжнародною групою Єрмака — Макфола, передбачає повну заборону на експорт російських енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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