У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії Вчора 11:15 — Світ

У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії

За словами заступника голови Європейської комісії Мароша Шефчовича, робота над наступним, восьмим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії продовжиться восени.

Під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Празі Шефчович сказав, що проєкт нових санкцій проти росії адаптує правила ЄС до запропонованих обмежень, серед іншого, країнами «Групи семи».

Також він анонсував, що наступного тижня Комісія запропонує шляхи скоординованих дій у разі перебоїв з постачанням російського газу та для забезпечення солідарності та захисту єдиного ринку.

«Ми не будемо заручниками кремля в енергетичних питаннях», — сказав Шефчович.

Нагадаємо, Єврокомісія в п’ятницю схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти рф.

Нові обмеження передбачають заборону ввезення російського золота, а також посилюють контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.

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Українська правда За матеріалами:

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