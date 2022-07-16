У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії

Світ
215
У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії
У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти росії
За словами заступника голови Європейської комісії Мароша Шефчовича, робота над наступним, восьмим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії продовжиться восени.
Про це повідомляє «Польське радіо».
Під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Празі Шефчович сказав, що проєкт нових санкцій проти росії адаптує правила ЄС до запропонованих обмежень, серед іншого, країнами «Групи семи».
Також він анонсував, що наступного тижня Комісія запропонує шляхи скоординованих дій у разі перебоїв з постачанням російського газу та для забезпечення солідарності та захисту єдиного ринку.
«Ми не будемо заручниками кремля в енергетичних питаннях», — сказав Шефчович.
Нагадаємо, Єврокомісія в п’ятницю схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти рф.
Нові обмеження передбачають заборону ввезення російського золота, а також посилюють контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.