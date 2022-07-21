До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ — Finance.ua

До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ 21.07.2022, 16:45 — Особисті фінанси

До кінця року інфляція перевищить 30% — НБУ

За підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%.

Такий прогноз надав Національний банк України.

У наступні роки інфляція суттєво сповільниться, хоча все ще перебуватиме значно вище цілі Національного банку в 5% передусім через наслідки війни, вважають у регуляторі.

«Шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни і надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку. Базовий сценарій прогнозу передбачає повноцінне відновлення роботи чорноморських портів з початку наступного року. Водночас у найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування», — деталізували в НБУ.

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії. У таких умовах Національний банк проводитиме жорстку монетарну політику передусім для недопущення розбалансування очікувань, а також для підживлення інтересу до гривневих активів і зниження тиску на міжнародні резерви.

На думку регулятора, це підтримає фінансову стабільність і частково послабить інфляційний тиск, але інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%.

Базовий прогноз Національного банку містить низку припущень, зокрема про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу та поступово зростатимуть врожаї. Такий розвиток подій позитивно позначиться на очікуваннях, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції.

Читайте також У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію

Також зниженню інфляції в Україні сприятимуть поступове вщухання світової інфляції та жорстка монетарна політика Національного банку. Споживчий та інвестиційний попит після війни ще досить тривалий час залишатиметься стриманим, що також сприятиме сповільненню інфляції в наступні роки. Натомість збереження на високих рівнях цін на енергоносії заважатиме суттєвішому зниженню інфляції та вимагатиме перегляду тарифів на ЖКГ для збалансування державних фінансів.

Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 — до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.