У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію — Finance.ua

У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
Розгул двознакової інфляції за «турецьким сценарієм» в Україні неможливий.
Про це у коментарі UBR.ua заявив економіст, член Ради НБУ Віталій Шапран.
На думку Віталія Шапрана, у існуючій системі економічних координат гіперінфляція в Україні неможлива навіть за несприятливого розвитку подій.
«Навіть за негативного сценарію ми не зможемо наздогнати за рівнем інфляції Аргентину та Туреччину», — зазначає член Ради НБУ.
Так, за підсумками минулого місяця інфляція у Туреччині зросла до максимуму з 1998 року — до 78,6% у річному вимірі. Водночас, в Україні в червні було зафіксовано прискорення зростання споживчих цін до 3,1% із травневих 2,7%. У річному вирахуванні інфляція прискорилася до 21,5% (з 18%). Раніше зростання понад 20% було зафіксовано навесні 2016 року.
За даними Держстату, минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 3,2%. Максимальне зростання цін у цій категорії було зафіксовано на яйця — плюс 17,2%.
Алкоголь та тютюнові вироби у червні подорожчали на 2,4%, тоді як ціни на транспорт зросли на 11,2%.
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Одяг та взуття минулого місяця, навпаки, подешевшали: ціни знизилися в середньому на 1,4%.
До червня 2021 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 27,7%, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підскочили на 19,3%, тоді як вартість одягу та взуття знизилася на 4,3%.
За прогнозом НБУ, до кінця поточного року інфляція в Україні вийде за межі 20%.
«Ми очікуємо, що до кінця року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. Він скоріше відображення тих проблем, які країна має під час війни. Але це не порівняти з тими тисячами відсотків, які Україна мала на початку 1990-х», — заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
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