Голова ЄЦБ: світова економіка навряд чи повернеться до низькоінфляційного середовища останнього десятиліття — Finance.ua

Голова ЄЦБ: світова економіка навряд чи повернеться до низькоінфляційного середовища останнього десятиліття Вчора 19:47 — Світ

Голова ЄЦБ: світова економіка навряд чи повернеться до низькоінфляційного середовища останнього десятиліття

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що світова економіка навряд чи повернеться до низькоінфляційного середовища, в якому перебувала останні 10 років.

Про це пише Finmarket.

«Я не думаю, що ми повернемося назад до низькоінфляційного середовища, — заявила вона на заході форуму ЄЦБ, який проходить у Сінтрі. — Я вважаю, що сили, вивільнені внаслідок пандемії covid-19, внаслідок масштабного геополітичного шоку, з яким ми зіткнулися тепер, поміняють ландшафт, у якому перебуватимемо» .

Вона зазначила, що більшість процесів в економіці протягом останніх 20 років були засновані на глобалізації, на розподілі ланцюжків поставок, на скороченні витрат.

«Це змінилося і, ймовірно, продовжить рухатися до чогось, що нам поки що невідомо», — сказала Лагард.

«Одні вважають, що глобалізація продовжиться в якомусь іншому форматі. Інші вважають, що місце, в якому ви працюєте, з якого ви надаєте послуги, визначатиметься іншими факторами, а не лише рівнем витрат, — зазначила вона. — Так, фактор витрат залишиться, проте йтиметься й про те, де варто локалізувати сервіси, де наймати людей, де скорочувати витрати, чи є ці місця політично друзями чи недругами і чи можу я прогнозувати майбутнє мого виробництва, моїх сервісів».

Ще одним чинником, який впливатиме на динаміку інфляції в Європі, стане «зелена» трансформація у регіоні, вважає Лагард.

Висока інфляція, яка відзначається в єврозоні, за словами глави ЄЦБ, значною мірою викликана «енергетичним шоком, який ми зазнали, відчуваємо і, ймовірно, продовжимо відчувати» внаслідок високої залежності регіону від зовнішніх постачальників енергоресурсів.

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