Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції — Finance.ua
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Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції

Вчора 09:41Казна та Політика
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Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляціїПрограють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції
Комітет з монетарної політики Національного банку провів засідання щодо рівня облікової ставки.
Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку. Зазначається, що дискусія відбулась 1 червня.
Під час засідання члени КМП обговорили зміни в споживчій та економічній поведінці громадян та підприємств, ризики макрофінансовій стабільності, у тому числі з боку посилення тиску на обмінний курс і міжнародні резерви. Особливу увагу приділили обговоренню можливостей для підвищення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.
Так, один із учасників дискусії наголосив, що «зволікання з підвищенням облікової ставки призведе до гіперінфляції, від якої програють усі: і бізнес, і громадяни».
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«У банківській системі зберігається близько пів трильйона гривень заощаджень домогосподарств. Якщо не вживати заходів для захисту цих грошей від знецінення, у певний момент вони опиняться на валютному ринку, а банки зіткнуться з лавиноподібним відпливом вкладів. Стрімке зростання імпорту в травні, а також сплеск попиту на готівкову валюту свідчать про серйозність цієї загрози. Наразі НБУ має можливість задовольняти цей попит за рахунок валютних інтервенцій, але обсяг міжнародних резервів знижується», — сказано у повідомленні НБУ.
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Також упродовж дискусії члени КМП дійшли висновку, що «підтримання стабільності обмінного курсу за поточних умов є запорукою цінової та фінансової стабільності».
«Курсова стабільність залишається безальтернативним номінальним якорем для очікувань, механізмом субсидіювання критичного імпорту і відповідно — головним інструментом стримування інфляційного тиску та підтримання стійкості фінансової системи. Зокрема, завдяки фіксації курсу гривні для критичного імпорту інфляційний розвиток залишається контрольованим», — передає Нацбанк.

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За матеріалами: Build Portal
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