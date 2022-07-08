Інфляція в Україні перевищила 20%: причини зростання цін — Finance.ua

Інфляція в Україні перевищила 20%: причини зростання цін Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктуриізалишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилася до 20,1% р/р у червні (з 18,0% у травні).

Про це повідомляється у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2022 року.

Як зазначається в огляді, пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов’язаними із війною: порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, окупація територій.

Наслідками цього є виникнення локальних та тимчасових дефіцитів (пальне, сіль), збільшення витрат бізнесу, шокове зростання цін на окупованих територіях. Інфляційні очікування надалі погіршуються під впливом зростання собівартості та обмеженої пропозиції.

За даними НБУ, надалі пришвидшувалося зростання цін на сирі продукти, що насамперед пов’язано із появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні, а також зростання витрат на їх виробництво і постачання.

Дорожчали також крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м’ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей.

Пришвидшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу, йдеться в огляді.

«Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення», — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, унаслідок війни в Україні очікується падіння Внутрішнього валового продукту більш як на третину та суттєве прискорення інфляції.

УНІАН За матеріалами:

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