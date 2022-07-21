Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою — Finance.ua

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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою

Особисті фінанси
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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
На порталі «Дія» додали можливість замовляти цілу низку документів, для отримання яких раніше необхідно було двічі ходити у ДРАЦС.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Якщо ви загубили чи втратили свідоцтво або витяг, можете замовити його повторну видачу на порталі Дія. Для цього достатньо буде заповнити заяву в декілька кліків та забрати його протягом 3 днів. Повторна видача свідоцтв особливо актуальна під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелося терміново покинути свої домівки та не вдалося зібрати документи», — сказано в повідомленні.
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Відтепер ви можете це можна зробити на порталі Дія та забрати документ у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому.
Можна буде замовити дублікат свідоцтва або витяг:
  • про народження;
  • про смерть;
  • про зміну імені;
  • про реєстрацію шлюбу;
  • про розірвання шлюбу.
Як отримати документ з Дії
Заповнити коротку форму та відповісти на декілька запитань. Більшість даних підтягнуться автоматично.
Отримати документ можна буде у ДРАЦС чи замовити доставку Укрпоштою додому.
Термін опрацювання — до 3 робочі дні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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