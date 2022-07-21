Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою — Finance.ua

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
На порталі «Дія» додали можливість замовляти цілу низку документів, для отримання яких раніше необхідно було двічі ходити у ДРАЦС.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Якщо ви загубили чи втратили свідоцтво або витяг, можете замовити його повторну видачу на порталі Дія. Для цього достатньо буде заповнити заяву в декілька кліків та забрати його протягом 3 днів. Повторна видача свідоцтв особливо актуальна під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелося терміново покинути свої домівки та не вдалося зібрати документи», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Відтепер ви можете це можна зробити на порталі Дія та забрати документ у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому.
Можна буде замовити дублікат свідоцтва або витяг:
- про народження;
- про смерть;
- про зміну імені;
- про реєстрацію шлюбу;
- про розірвання шлюбу.
Як отримати документ з Дії
Заповнити коротку форму та відповісти на декілька запитань. Більшість даних підтягнуться автоматично.
Отримати документ можна буде у ДРАЦС чи замовити доставку Укрпоштою додому.
Термін опрацювання — до 3 робочі дні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною