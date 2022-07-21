Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою — Finance.ua

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою 21.07.2022, 17:03 — Особисті фінанси

Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою

На порталі «Дія» додали можливість замовляти цілу низку документів, для отримання яких раніше необхідно було двічі ходити у ДРАЦС.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Якщо ви загубили чи втратили свідоцтво або витяг, можете замовити його повторну видачу на порталі Дія. Для цього достатньо буде заповнити заяву в декілька кліків та забрати його протягом 3 днів. Повторна видача свідоцтв особливо актуальна під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелося терміново покинути свої домівки та не вдалося зібрати документи», — сказано в повідомленні.

Відтепер ви можете це можна зробити на порталі Дія та забрати документ у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому.

Можна буде замовити дублікат свідоцтва або витяг:

про народження;

про смерть;

про зміну імені;

про реєстрацію шлюбу;

про розірвання шлюбу.

Як отримати документ з Дії

Заповнити коротку форму та відповісти на декілька запитань. Більшість даних підтягнуться автоматично.

Отримати документ можна буде у ДРАЦС чи замовити доставку Укрпоштою додому.

Термін опрацювання — до 3 робочі дні.

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