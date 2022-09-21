День фінансів: повернення акцизів на пальне, військовий облік жінок, індекс Біг Мака — Finance.ua

День фінансів: повернення акцизів на пальне, військовий облік жінок, індекс Біг Мака Вчора 18:00

В середу, 21 вересня, було принято такі важливі рішення:

Військові облігації через «Дію». Кабінет Міністрів затвердив порядок Кабінет Міністрів затвердив порядок подачі заявки на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»).

Військовий облік жінок. Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про добровільний військовий облік жінок.Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Акцизи на пальне. Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне. Згідно його положень повертаються акцизи у Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне. Згідно його положень повертаються акцизи у такому розмірі.

Індекс Біг Мака. З відновленням роботи McDonald’s в Україні знову з’явилася можливість З відновленням роботи McDonald’s в Україні знову з’явилася можливість порахувати індекс Біг Мака. Зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу, Біг Мак в США коштував $5,15.

Оподаткування під час продажу нового житла. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7683, який Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7683, який зменшує податкове навантаження при продажі нової нерухомості.

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