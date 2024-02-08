День фінансів: обмеження карткових переказів, військовий квиток у «Дії», зміни на ринку землі — Finance.ua

День фінансів: обмеження карткових переказів, військовий квиток у «Дії», зміни на ринку землі Сьогодні 17:50

В четвер, 8 лютого, розповімо про зміни, які готують для українців.

Обмеження карткових переказів. Нацбанк Нацбанк напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. В НБУ наголошують, що проблема тіньових платежів справді актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

Електронний військовий квиток. Голова Мінцифри Михайло Федоров Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів , що міністерство працює над включенням воєнного квитка в «Дію». Але, скоріше за все, цього не станеться. «Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в „Дії“. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо», — заявив Федоров.

Нагадаємо, що вчора народні депутати підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт про посилення мобілізації. Сьогодні депутат Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроект по мобілізації, бо «питання до нього є у всіх». Є вже декілька моментів, що вже перебувають у роботі.

Ким хочуть працювати українці. Опитування GRC Опитування GRC показало , що українці готові перенавчатися та перепрофілюватися. 49% пошукачів готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. Найбільше кількість респондентів хотіли б стати психологами, соцпрацівниками та інженерами.

До речі, за даними Work.ua, у січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн. У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).

Водночас, за даними Мінекономіки, у 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.

єОселя без «вторинки». «Укрфінжитло» «Укрфінжитло» має намір залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку. Загалом компанія планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.

Заощадження українців. За За даними НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.

Окрім депозитів, як надійний спосіб інвестицій українці також обирають землю. З 1 липня 2021 року, коли відкрився ринок сільськогосподарської землі в Україні для фізичних осіб, і до сьогодні було укладено понад 253 тис. угод відчуження земельних ділянок. З 1 січня цього року ринок запрацював для юридичних осіб. У новій статті розповімо, що відбувається на ринку сільськогосподарської землі сьогодні:

списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів. Додамо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила доще 11 кейсів.

Українці задекларували 14 млрд гривень доходів. За За даними ДПС, у січні 2024 року громадяни України подали майже 10,6 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Сума задекларованого доходу склала 13,96 млрд гривень.

У 2024 році перевірки підприємців тривають. Вони проводяться ДПС на основі ризикоорієнтованого підходу. Так, у січні податкова оштрафувала ФОПів на 200 мільйонів гривень.

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