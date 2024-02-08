Податкова оштрафувала ФОПів на 200 мільйонів гривень: за які порушення — Finance.ua

Податкова оштрафувала ФОПів на 200 мільйонів гривень: за які порушення Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Податкова оштрафувала ФОПів на 200 мільйонів гривень: за які порушення

У 2024 році перевірки підприємців тривають. Вони проводяться ДПС на основі ризикоорієнтованого підходу. У тому числі за наявності приводів, визначених Податковим кодексом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

У січні податківці провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів і точок продажу ювелірних виробів. За результатами перевірок, порушникам нарахували штрафів на загальну суму 200 мільйонів гривень.

Найпоширеніше порушення — невикористання ПРРО/РРО під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу.

Хто зобовʼязаний використовувати РРО/ПРРО

З 2022 року бізнесу доручили використовувати РРО під час проведення розрахункових операцій, але підприємців не карали за порушення цього правила.

Після того як влітку 2023 року парламентарії підтримали законопроєкт, ДПС почала перевіряти і штрафувати підприємців, які порушували норми роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).

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Нині використовувати РРО/ПРРО обов’язково повинні:

ФОП II — IV груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу;

ФОП на загальній системі оподаткування.

Які штрафи передбачені за порушення

У разі встановлення протягом календарного року факту непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи, до підприємців застосовують фінансові санкції в таких розмірах:

100% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), якщо вчинено вперше;

150% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Нагадаємо, у 2023 році українці зареєстрували понад 229 тисяч нових ФОПів через застосунок «Дія». Незабаром у «Дії» з’явиться нова послуга для бізнесу — е-Підприємець. Зараз вона знаходиться на бета-тестування.

Раніше ДПС проінформувала про суттєві зміни для фізичних осіб — платників єдиного податку першої-третьої груп, що діють з 2024 року.

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