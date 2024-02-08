НБУ готується обмежити суми карткових переказів: кого це торкнеться — Finance.ua

НБУ готується обмежити суми карткових переказів: кого це торкнеться Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

НБУ готується обмежити суми карткових переказів: кого це торкнеться

Національний банк напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни».

«З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб… обмежень щодо розпорядження… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору», — сказала вона.

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Вона зауважила, що проблема тіньових платежів справді актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

«Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — резюмувала заступниця голови регулятора.

Довідка Finance.ua:

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо тіньових фінансових операцій. За його словами, під час перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування;

За даними Гетманцева, для виправлення ситуації НБУ пропонує зміни до закону «Про платіжні послуги», щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Також пропонується встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, їх кількість тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.



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Економічна Правда За матеріалами:

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