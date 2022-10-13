День фінансів: екстрене фінансування МВФ, зупинка віялових відключень, стан мікрокредитів — Finance.ua

День фінансів: екстрене фінансування МВФ, зупинка віялових відключень, стан мікрокредитів Вчора 17:45

В четвер, 13 жовтня, МВФ надав екстрене фінансування Україні, а НБУ повідомив про стан мікрокредитів.

Фінансування МВФ. Екстрене Екстрене додаткове фінансування Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 млрд доларів вже надійшло в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення рф МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом’якшити наслідки війни.

Також МВФ підтримує створення форуму для фінансової підтримки України.

Зеленський також озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік. Ворог зруйнував тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури. Наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби.

Україна поки що відмовилася від віялових відключень світла. «Укренерго» наразі «Укренерго» наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Нагадаємо, Президент Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби. А промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію.

До речі, понад чверть електроенергії у квартирах «з’їдають» лише два пристрої.

Мікрокредити: у НБУ назвали середній розмір позики. Ураховуючи, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника. Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то зараз — 70%. Також скорочується Ураховуючи, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника. Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то зараз — 70%. Також скорочується середній розмір кредиту, виданого онлайн, із 4,2 тис. грн торік до 2,7 тис. грн нині.

До речі, на тлі чуток про націоналізацію або ж ліквідацію тих чи інших банків та й узагалі ситуації в країні наші земляки часто ставлять собі питання — а що буде з банківським вкладом, якщо банк дійсно ліквідують чи націоналізують. У новій статті детально розповімо, як працює ФГВФО, зокрема сьогодні, під час війни. Та що відбувається з вкладами ліквідованих банків і як отримати свої гроші.

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