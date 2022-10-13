Екстрене фінансування МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну — Finance.ua
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Екстрене фінансування МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну

Казна та Політика
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Екстрене додаткове фінансування Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 млрд доларів вже надійшло в Україну.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
«1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки. Загалом МВФ надав нашій державі 2,7 млрд доларів з початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку нової спеціальної програми, яка запрацює наступного року. Спасибі нашим партнерам і союзникам за непохитну підтримку», — написав він.
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Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом’якшити наслідки війни.
Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.
На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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