Україна поки що відмовилася від віялових відключень світла — Finance.ua

Україна поки що відмовилася від віялових відключень світла Вчора 15:02 — Енергетика

Україна поки що відмовилася від віялових відключень світла

«Укренерго» наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький у Facebook.

«Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», — заявив Кудрицький.

За його словами, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, українські громадяни ввечері ощадливо споживали електроенергію.

«Чи будуть обмеження надалі — залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань. Обмеження — завжди крайній і вимушений захід. Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога», — додав він.

Кудрицький наголосив, що цей опалювальний сезон буде дуже важким. Споживачам треба бути готовими до того, що «Укренерго» може за необхідності застосовувати графіки обмеження енергопостачання, щоб зберегти баланс в енергосистемі.

Він зазначив, що для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

Довідка Finance.ua:

10 вересня у Києві й області через обстріли впровадили графіки аварійного відключення електропостачання;



за словами Шмигаля, щоб уникнути планових вимкнень, Україна має досягти свідомого зменшення споживання електроенергії із 17.00 до 22.00 загалом по країні на 25%.

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