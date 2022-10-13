Мікрокредити: у НБУ назвали середній розмір позики — Finance.ua

Мікрокредити: у НБУ назвали середній розмір позики Вчора 10:02

Кредитування «до зарплати» фінансовими компаніями або мікрокредитування останніми роками активно розвивалося в Україні. Але війна негативно позначилася на цьому ринку.

Про це пише НБУ.

Що відбувається зараз:

Падіння обсягів дистанційного кредитування. Ураховуючи, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника.Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то зараз — 70%. Також скорочується середній розмір кредиту, виданого онлайн, із 4,2 тис. грн торік до 2,7 тис. грн нині.

Водночас у офлайн-кредитуванні середня сума виданого кредиту зросла. Якщо в минулому році середній кредит становив 6,4 тис. грн, то зараз — 9,9 тис. грн.

Збільшення концентрації ринку. Послуги з мікрокредитування сьогодні надають 89 фінансових компаній, водночас 91% ринку припадає на 20 найбільших. Раніше топ-20 покривали 82-84% ринку.

Загальне скорочення ринку. Якщо раніше серед фінансових компаній, які мали ліцензії на кредитування, лише 24% надавали послуги фізичним особам, то сьогодні цей показник скоротився до 12%.

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Проте, незважаючи на ці негативні тенденції, ринок мікрокредитування зберігає значний потенціал росту та надію на швидке відновлення.

Вже зараз деякі компанії розширюють джерела фондування для задоволення існуючого попиту на мікрокредити та пристосовують операційні процеси до умов затяжної війни.

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