Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію

Казна та Політика
207
Промислові підприємства просять Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати граничні ціни (так звані прайс-кепи) на електричну енергію на ринку «на добу вперед» (РДВ), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку, щоб уникнути зупинки виробництва.
Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела на ринку, існує значна ймовірність зупинення виробництва, зокрема такі заяви прозвучали 12 жовтня під час публічного обговорення проєкту цього рішення в НКРЕКП.
Так, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Олександр Завгородній повідомив, що електроенергія — основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства.
Місце для вашої реклами
«Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми ухвалили рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада», — сказав топменеджер, додавши, що підприємство попередньо планує у такому випадку перебувати у простої у зимовий період.
У свою чергу заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, — до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.