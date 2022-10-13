Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію — Finance.ua

Промпідприємства в Україні заявляють про можливі зупинки через підвищення тарифів на електроенергію Вчора 15:35 — Казна та Політика

Промислові підприємства просять Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати граничні ціни (так звані прайс-кепи) на електричну енергію на ринку «на добу вперед» (РДВ), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку, щоб уникнути зупинки виробництва.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела на ринку, існує значна ймовірність зупинення виробництва, зокрема такі заяви прозвучали 12 жовтня під час публічного обговорення проєкту цього рішення в НКРЕКП.

Так, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Олександр Завгородній повідомив, що електроенергія — основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства.

«Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми ухвалили рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада», — сказав топменеджер, додавши, що підприємство попередньо планує у такому випадку перебувати у простої у зимовий період.

У свою чергу заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, — до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства.

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