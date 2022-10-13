Мінімум – 55 мільярдів доларів: Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 — Finance.ua
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Мінімум – 55 мільярдів доларів: Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023

Казна та Політика
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Мінімум – 55 мільярдів доларів: Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023
Мінімум – 55 мільярдів доларів: Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023, president.gov.ua
Володимир Зеленський 12 жовтня взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку. Згодом український лідер поділився своїм виступом у мережі.
Зеленський заявив, що у 2022 році російський терор призвів до падіння української економіки більше, аніж на 1/3. Окрім того, на третину скоротилися доходи українців та українок.
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Президент нагадав, що ворог зруйнував тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури. Внутрішніми переселенцями через російську агресію стали мільйони людей.
Наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби. Зеленський наголосив, що йдеться про:
  • 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету у 2023 році;
  • 17 мільярдів доларів для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.
Також Україні потрібні цільові кредити, аби:
  • відбудувати електроенергетичну інфраструктуру;
  • розширити експорт у Європу.
«Також, з урахуванням створеної росією кризової ситуації на всьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки — не менш як 5 мільярдів доларів», — заявив Зеленський.
Він припустив, що, можливо, їх не доведеться використовувати. Водночас вони мають бути, аби гарантувати стабільність.
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Зеленський наголосив, що критично важливою є нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ідеться про до 20 мільярдів доларів. Зеленський наголосив, що необхідно нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту.

Фінансовий «Рамштайн»

«Необхідно створити єдиний постійно діючий координаційний центр, який провадив би фінансову підтримку України. Він має бути схожим на оборонний „Рамштайн“. Ми обговорювали з пані Крісталіною Георгієвою організацію постійної робочої групи, яка займалася б наданням підтримки Україні й постійно працювала із національними партнерами та іншими країнами, які долучилися б до ініціативи», — підкреслив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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