Україна потребує щомісяця €3 мільярди – єврокомісар — Finance.ua

Україна потребує щомісяця €3 мільярди – єврокомісар Вчора 09:45 — Казна та Політика

Україна потребує щомісяця €3 мільярди – єврокомісар

Нинішня допомога Євросоюзу Україні є далеко недостатньою, адже Україна потребує щомісяця щонайменше 3 млрд євро для підтримки функціонування держави.

Як передає АРА , про це заявив Єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган.

«Україні потрібно від 3 до 3,5 мільярда євро щомісяця для підтримки функціонування держави», — сказав єврокомісар.

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Він нагадав, що країни ЄС погодилися надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги для покриття поточних витрат держави. Один мільярд цієї суми вже надано, а подальші позики на загальну суму п’ять мільярдів євро мають поступово надаватися з середини жовтня. Ган вказав на те, що наразі необхідно розглянути, як допомога може виплачуватися Україні не лише епізодично, але й на автоматичній основі.

Також єврокомісар повідомив, що відбудова України у довгостроковій перспективі потребуватиме, за оцінками Світового банку, близько 349 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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