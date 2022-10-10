МВФ надав Україні екстрений кредит на $1,3 млрд — Finance.ua

МВФ надав Україні екстрений кредит на $1,3 млрд Вчора 10:15 — Казна та Політика

МВФ надав Україні екстрений кредит на $1,3 млрд

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 7 жовтня схвалила виділення $1,3 млрд (1005,9 млн СПЗ) для України.

Виплата здійснена в рамках «продовольчого шоку» Інструменту швидкого фінансування (RFI), який має допомогти задовольнити нагальні потреби України.

«На тлі масового переміщення населення та руйнування житла та ключової інфраструктури прогнозується, що реальний ВВП скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаються дуже великими. Ця виплата в рамках RFI (еквівалентна 50% квоти України в МВФ) допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, в тому числі через значний дефіцит експорту зернових, водночас відіграючи роль каталізатора для подальшої фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України», — йдеться у заяві Фонду.

Отримання коштів підтвердив президент Володимир Зеленський.

Вперше Україна отримала кошти за цією програмою у березні 2022 року, коли МВФ перерахував Україні $1,4 млрд. RFI позики підлягають тим самим умовам, що й FCL, PLL і SBA, з погашенням протягом 3¼ — 5 років.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що бюджетний дефіцит України зріс до безпрецедентного рівня. «Українська влада зберегла значний рівень макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах. Оскільки економіка адаптується до тривалої війни, ключові макроекономічні політики були спрямовані на збереження пріоритетних видатків, послаблення тиску на гривню і міжнародних резервів, а також збереження фінансової стабільності», — сказала вона.

«Більшість офіційних двосторонніх кредиторів і донорів України — через відповідних виконавчих директорів у Фонді — повідомили, що вони мають намір продовжувати фінансову підтримку України, щоб допомогти досягти збалансованого шляху зростання та середньострокової зовнішньої життєздатності. Щоб зменшити ризики для Фонду від надання позик Україні за цих обставин, ці двосторонні кредитори та донори підтвердили своє визнання статусу привілейованого кредитора Фонду щодо непогашених перед Україною сум, у тому числі запитуваного залучення Україною згідно з новою програмою „Вікно продовольчого шоку“ RFI», — пояснила вона.

Ці країни зобов’язуються, враховуючи продовження співпраці України з Фондом, надавати фінансову підтримку на відповідних умовах, щоб забезпечити здатність України обслуговувати перед Фондом свої існуючі зобов’язання, які вже були схвалені виконавчою радою, і суми, надані відповідно до нового «Вікна продовольчого шоку» відповідно до статусу привілейованого кредитора Фонду. Вони також підтвердили, що протягом цього початкового періоду підтримки з боку Фонду діятиме відстрочка групою кредиторів України, як було оголошено 20 липня 2022 року, щодо тих зобов’язань України, за якими настає термін погашення.

Фонд незабаром розпочне обговорення з Україною моніторингу програми за участю правління (PMB), яка матиме на меті забезпечити міцну опору для макроекономічної політики, надалі каталізувати донорську підтримку та допомогти прокласти шлях до угоди про більшу кредитну програму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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