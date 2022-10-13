МВФ підтримує створення форуму для фінансової підтримки України — Finance.ua

МВФ підтримує створення форуму для фінансової підтримки України
Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо створення постійного форуму з метою забезпечення економічної та фінансової підтримки України.
Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
«Він (Президент України — ред.) закликав нас зібрати економічний форум для України, який діяв би на регулярній основі. Пане Президенте Зеленський, так, ми працюємо над цим, ми зберемо цей форум якомога скоріше», — зазначила глава Фонду.
За її словами, МВФ має уже створену платформу для цього, засновану на програмі моніторингу Виконавчої ради.
«Це шлях до повноцінної програми, до створення якої ви закликали, і ми з вами рухаємось у напрямку сильної України», — зауважила Георгієва.
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