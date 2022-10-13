Як змінились попит та ціни на столичному ринку оренди квартир за останній місяць — Finance.ua
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Як змінились попит та ціни на столичному ринку оренди квартир за останній місяць

Нерухомість
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Як змінились попит та ціни на столичному ринку оренди квартир за останній місяць
Як змінились попит та ціни на столичному ринку оренди квартир за останній місяць, freepik.com
Медіана ціна оренди однокімнатної квартири в столиці продовжує зростати і досягла 10 тис. грн.
Про це свідчать дані аналітики команди iOS-додатку для оренди квартир у Києві bird.
Станом на 13 жовтня кількість шукачів квартир в оренду відновилась майже на 100%, якщо порівнювати з даними до масштабних обстрілів 10 жовтня і перед повномасштабним вторгненням 24 лютого.
Варто зазначити, що 10 жовтня кількість запитів на оренду квартир в Києві впала на 25%, але лише на один день.
На початку жовтня медіана ціни за оренду однокімнатної квартири закріпилась на позначці 10 тис. грн. На кінець лютого вона становила 13 тис. грн на місяць.
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird
Медіана ціни на оренду двокімнатних квартир виросла на 12,5% — до 16 тис. грн, а ще місяць тому ціна становила 14 500 грн.
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird
З трикімнатними квартирами подібна ситуація — приріст медіани ціни становить 19%. Зараз таку квартиру можна зняти за 25 тис. грн. До 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 грн.
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird

Довідка Finance.ua:

  • ринок нерухомості в Україні цього року зазнав критичних змін. На масові переселення всередині країни — і громадян, і бізнес-структур, виїзд українців за кордон, руйнування і знищення нерухомого майна російськими окупантами сфера нерухомості у країні відреагувала коливанням цін на оренду й купівлю і зміною деяких пріоритетів у виборі житла;
  • за даними сайту M2bomber, винаймати квартиру в Києві стало дорожче. За місяць (з 2 вересня до 2 жовтня) середня ціна оренди зросла на 10,72% — з 11 606 грн до 12 850 грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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