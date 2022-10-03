Оренда житла у Києві подорожчала: скільки коштують квартири — Finance.ua
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Оренда житла у Києві подорожчала: скільки коштують квартири

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Оренда житла у Києві подорожчала: скільки коштують квартири
Оренда житла у Києві подорожчала: скільки коштують квартири
Винаймати квартиру в Києві стало дорожче. За місяць (з 2 вересня до 2 жовтня) середня ціна оренди зросла на 10,72% — з 11 606 грн до 12 850 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
Найдорожче орендувати квартиру в Печерському районі — в середньому 21 000 грн. При цьому 1-кімнатні у Києві найчастіше здають по 7 200 грн та 8 000 грн.
Друге місце за дороговизною оренди житла у столиці в Шевченківського району — 16 500 грн. Далі йдуть:
  • Голосіївський — 15 000 грн;
  • Дарницький — 12 000 грн;
  • Солом’янський — 12 000 грн;
  • Оболонський — 12 000 грн;
  • Подільський — 10 600 грн;
  • Дніпровський — 8 750 грн;
  • Деснянський — 8 500 грн;
  • Святошинський — 8 500 грн.
При цьому наголошується: «найпопулярнішими» цінами для оренди 1-кімнатної квартири є 7 200 грн і 8 000 грн — таких пропозицій по 8,6% від загальної кількості. Крім того:
  • найпоширеніша ціна для 2-кімнатних квартир — 7 800 грн, 10,8%;
  • для 3-кімнатних — 10 400 грн, 10,4%.
Оренда житла у Києві подорожчала: скільки коштують квартири
Водночас аналітики зазначають: попри останнє здорожчання, загалом оренда квартир у Києві дешевшає. Зокрема:
  • за останні пів року (з 3 квітня до 2 жовтня) вона впала на 14,8% — з 15 082 грн до 12 850 грн (мінус 2 232 грн);
  • за рік (з 2 жовтня-2021 до 2 жовтня-2022) — на 18,99%, з 15 862 грн до 12 850 грн (мінус 3 012 грн).

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За матеріалами:
Обозреватель
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