Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні склав $1,6 млрд — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні склав $1,6 млрд
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1.6 млрд доларів (в березні 2023 року профіцит становив 14 млн доларів).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Дефіцит сформувався насамперед унаслідок скорочення надходжень грантів від міжнародних партнерів.
Читайте також
Також розширилося від'ємне сальдо торгівлі товарами — як за рахунок зменшення експорту товарів, так і збільшення їх імпорту.
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 1.7 млрд доларів (в березні 2023 року — 0.8 млрд доларів).
За I квартал 2024 року дефіцит поточного рахунку становив 2.2 млрд доларів (у I кварталі 2023 року — 1.8 млрд доларів).
Читайте також
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 3.0 млрд доларів (за I квартал 2023 року — 4.3 млрд доларів).
Експорт товарів зменшився на 13.6% (у лютому 2024 року збільшився на 6.9%), імпорт зріс на 3.8% (у лютому 2024 року скоротився на 6.6%).
Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів скоротився на 6.0%, а їх імпорт зріс на 18.5%. Обсяги експорту товарів становили 3.2 млрд доларів.
Читайте також
Майже все скорочення було забезпечене падінням експорту продовольчих товарів (18.6%), а саме зернових культур (на 30.0%).
Також скоротився експорт насіння олійних (на 31.7%) та олій і жирів (на 8.9%). Водночас зріс експорт продукції харчової промисловості (на 6.3%).
Обсяги імпорту товарів становили 5.7 млрд доларів. Зростання в березні неенергетичного імпорту (на 13.3%; до лютого — на 20.7%) лише частково було компенсоване зниженням енергетичного імпорту (на 33.8%; до лютого зріс на 5.3%).
Читайте також
Дефіцит торгівлі послугами звузився до 0.5 млрд доларів (у березні 2023 року становив 0.9 млрд доларів) як за рахунок зниження імпорту послуг (на 13.3%), так і через зростання їх експорту (на 3.9%).
Платіжний баланс у березні зведено з суттєвим профіцитом у 6.4 млрд доларів (в березні 2023 року — 3.4 млрд доларів).
Чисті залучення від МВФ становили 157 млн доларів (в березні 2023 року виплати становили 639 млн доларів).
Станом на 1 квітня 2024 року обсяг міжнародних резервів становив 43.8 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5.7 місяця.
Поділитися новиною