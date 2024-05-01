Держбюджет отримав за тиждень додатково 2,5 млрд грн завдяки розблокуванню кордону з Польщею — Гетманцев Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Держбюджет отримав за тиждень додатково 2,5 млрд грн завдяки розблокуванню кордону з Польщею — Гетманцев

Державний бюджет за тиждень додатково отримав 2,5 млрд грн завдяки розблокуванню польськими протестувальниками кордону з Україною.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Від розблокування польського кордону, за останній тиждень місяця додатково надійшло близько 2,5 млрд грн», — зазначив Гетманцев.

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Загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника. Виконання становило 115%, наголосив нардеп.

У березні Гетманцев оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у 6,5 млрд грн. За його словами, у лютому Україна недорахувалася через блокаду 7,7 млрд грн митних платежів.

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Нещодавно премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною. Він заявив про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських атак. За словами премʼєр-міністра, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська». Таким чином усі ПП на кордоні з Польщею наразі функціонують на повну потужність.

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