Україна вийшла на довоєнні показники експорту — Finance.ua

Україна вийшла на довоєнні показники експорту Сьогодні 07:29 — Казна та Політика

Україна вийшла на довоєнні показники експорту

У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції. Минулого місяця експорт склав понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту — 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року», — зазначила Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден Unity, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

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