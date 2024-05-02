Україна вийшла на довоєнні показники експорту — Finance.ua

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Україна вийшла на довоєнні показники експорту

Казна та Політика
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Україна вийшла на довоєнні показники експорту
Україна вийшла на довоєнні показники експорту
У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції. Минулого місяця експорт склав понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
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«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту — 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року», — зазначила Свириденко.
За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.
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Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден Unity, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.
Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.
За матеріалами:
Finance.ua
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