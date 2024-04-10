Страхування інвестицій: уряд розширив можливості Експортно-кредитного агентства — Finance.ua

Страхування інвестицій: уряд розширив можливості Експортно-кредитного агентства Сьогодні 12:41 — Страхування

Страхування інвестицій: уряд розширив можливості Експортно-кредитного агентства

Кабінет Міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови та порядок страхування воєнних та політичних ризиків під час здійснення діяльності Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 9 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, до воєнних ризиків віднесли такі страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України: воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення, насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, терористичні акти або диверсії, окупація, анексія.

До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики: здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання, безпідставне відкликання ліцензії регулятором ринку або примусове припинення діяльності суб'єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили (крім випадків, коли припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства).

Також сюди відносяться введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків, неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.

«Збільшення інструментів страхування воєнно-політичних ризиків під час війни в Україні має сприяти залученню інвестицій в українську економіку вже зараз. Ухвалення урядової постанови направлено саме на це», — прокоментував заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

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За його словами, ЕКА зможе страхувати та перестраховувати від воєнних або політичних ризиків інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також прямі інвестиції.

Нагадаємо, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засноване у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений ним орган управління — Міністерство економіки.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає експортерам широкий спектр послуг.

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