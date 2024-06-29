Дефіцит кадрів: які сфери на ринку праці не відчувають кадрового голоду під час війни — Finance.ua

Дефіцит кадрів: які сфери на ринку праці не відчувають кадрового голоду під час війни Сьогодні 19:09

Дефіцит кадрів: які сфери на ринку праці не відчувають кадрового голоду під час війни

У багатьох галузях українського ринку праці відчувається дефіцит кадрів. Бракує як чоловіків, так і жінок. Проте дві сфери все ж забезпечені працівниками, незважаючи на економічні та воєнні чинники.

Про це розповів засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв в коментарі РБК-Україна.

Які сфери не відчули дефіциту кадрів

«Немає дефіциту кадрів у міжнародних громадських організаціях, які присутні в Україні. Я б сказав, що їхній дефіцит найменший, а укомплектованість — найбільша», — вважає Владислав.

За його словами, такі організації надають конкурентні переваги в умовах роботи, рівні заробітної плати та наявності соціального пакета.

«Багато проєктів, пов’язані з матеріально-технічною допомогою, мають можливість бронювати своїх співробітників. Українські громадські організації, які конкурують за цей же людський капітал, мають нижчі зарплати й інші умови. І переважно не мають можливості бронювати», — пояснює Грезєв.

Іншою сферою, яка переживає менші проблеми зі співробітниками порівняно з іншими секторами, є IT-сфера. Експерт припускає, що так сталося завдяки тому, що ця галузь встигла пережити кризу за часів пандемії.

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«Перед цим (пандемією. — Ред.) компанії по всьому світу змагалися за збільшення своїх штатів, бо була сильна кореляція кількості людей і спроможності забезпечувати кількість контрактів, які можна підписати», — каже він.

Коли сталася пандемія, багато проєктів були замороженими, клієнти втрачали економічну активність, і через це ринок почав скорочуватися. Повномасштабна війна стала продовженням цієї кризи.

Проте наразі, за спостереженнями Владислава Грезєва, IT-сфера повертається до балансу.

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«Там справді немає великих потреб у людях, дефіцит як такий не відчувається. Багато компаній змогли організувати релокацію своїх ключових співробітників за кордон», — називає він чинники «успіху».

Стосовно мобілізації вони також змогли подбати про гарантії на випадок втрати кадрів.

«Тому це єдиний позитив, який я вам можу сказати. Принаймні те, що ми спостерігаємо. Усе решта відчуває дефіцит людей на ринку праці, що пов’язано з демографічною кризою, яку ми проживаємо через повномасштабну війну», — підсумовує Владислав.

Нагадаємо, за словами Гетманцева, мобілізація в Україні не є головною причиною безробіття та дефіциту кадрів. Значно більший вплив має переміщення українців. Як тих, хто через війну виїхав за кордон, так і внутрішньо переміщених осіб.

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