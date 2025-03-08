DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня — Finance.ua

DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня
DeepSeek розповіла про власні витрати та доходи. Співвідношення витрат до прибутку становить 545%.
Про це повідомляє Reuters.
Як заявили у компанії, один день роботи моделей V3 і R1 коштує $87 072.
Теоретичний щоденний дохід компанії — $562 027. За рік DeepSeek одержала б понад $200 млн доходу.
Китайська компанія додала, що фактичний дохід значно менший, бо вартість моделі V3 нижча, ніж R1.
Також не всі функції монетизуються, бо доступ до інтернету та застосунків лишається безплатним.
Нагадаємо, модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.
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