DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня — Finance.ua

DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня Сьогодні 06:05 — Фондовий ринок

DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня

DeepSeek розповіла про власні витрати та доходи. Співвідношення витрат до прибутку становить 545%.

Про це повідомляє Reuters.

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Як заявили у компанії, один день роботи моделей V3 і R1 коштує $87 072.

Теоретичний щоденний дохід компанії — $562 027. За рік DeepSeek одержала б понад $200 млн доходу.

Китайська компанія додала, що фактичний дохід значно менший, бо вартість моделі V3 нижча, ніж R1.

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Також не всі функції монетизуються, бо доступ до інтернету та застосунків лишається безплатним.

Нагадаємо, модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.

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