DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня — Finance.ua
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DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня

Фондовий ринок
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DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня
DeepSeek заявила про потенційний заробіток у $500 000 щодня
DeepSeek розповіла про власні витрати та доходи. Співвідношення витрат до прибутку становить 545%.
Про це повідомляє Reuters.
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Як заявили у компанії, один день роботи моделей V3 і R1 коштує $87 072.
Теоретичний щоденний дохід компанії — $562 027. За рік DeepSeek одержала б понад $200 млн доходу.
Китайська компанія додала, що фактичний дохід значно менший, бо вартість моделі V3 нижча, ніж R1.
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Також не всі функції монетизуються, бо доступ до інтернету та застосунків лишається безплатним.
Нагадаємо, модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.
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