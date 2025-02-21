Представлено перший у світі телевізор із вбудованим DeepSeek — Finance.ua

Представлено перший у світі телевізор із вбудованим DeepSeek Сьогодні 05:47

Представлено перший у світі телевізор із вбудованим DeepSeek

Китайська компанія Skyworth презентувала телевізор з вбудованим ШІ DeepSeek, що значно розширює його інтелектуальні можливості.

Що відомо

Раніше серія G 7 °F Pro використовувала нейромережу Coocoa AI, яка підбирала контент відповідно до вподобань користувача. Тепер пристрій отримав генеративні функції, зокрема:

створення музики у реальному часі;

генерацію зображень за голосовими командами;

автоматичний монтаж відео.

Також додано голосовий помічник, що допомагає у плануванні подій, подорожей і навіть вивченні мов.

Телевізор отримав вдосконалене розпізнавання вимови, що особливо важливо для Китаю з його численними діалектами. Поки що не відомо, як ця функція працюватиме за межами країни.

DeepSeek у інших пристроях

Ця технологія вже застосовується у перекладачі Youdao SpaceOne та автомобілях Omoda і Jaecoo, де відповідає за голосове керування.

Skyworth продовжує активно розвивати ШІ у своїх продуктах, наближаючи майбутнє, де телевізори стануть ще розумнішими.

itechua За матеріалами:

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