Представлено перший у світі телевізор із вбудованим DeepSeek — Finance.ua

Представлено перший у світі телевізор із вбудованим DeepSeek
Китайська компанія Skyworth презентувала телевізор з вбудованим ШІ DeepSeek, що значно розширює його інтелектуальні можливості.
Що відомо
Раніше серія G
7 °F Pro використовувала нейромережу Coocoa AI, яка підбирала контент відповідно до вподобань користувача. Тепер пристрій отримав генеративні функції, зокрема:
- створення музики у реальному часі;
- генерацію зображень за голосовими командами;
- автоматичний монтаж відео.
Також додано голосовий помічник, що допомагає у плануванні подій, подорожей і навіть вивченні мов.
Телевізор отримав вдосконалене розпізнавання вимови, що особливо важливо для Китаю з його численними діалектами. Поки що не відомо, як ця функція працюватиме за межами країни.
DeepSeek у інших пристроях
Ця технологія вже застосовується у перекладачі Youdao SpaceOne та автомобілях Omoda і Jaecoo, де відповідає за голосове керування.
Skyworth продовжує активно розвивати ШІ у своїх продуктах, наближаючи майбутнє, де телевізори стануть ще розумнішими.
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