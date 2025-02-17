Південна Корея заблокувала завантаження китайського ШІ DeepSeek — Finance.ua

Південна Корея заблокувала завантаження китайського ШІ DeepSeek Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Південнокорейський орган із захисту персональних даних повідомив, що нові завантаження китайського ШІ-додатка DeepSeek у країні було припинено після того, як компанія визнала, що не врахувала деякі правила щодо захисту особистої інформації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з заявою Комісії із захисту персональних даних (PIPC), сервіс додатка відновлять після внесення необхідних змін відповідно до законодавства про конфіденційність.

Рішення, яке набрало чинності в суботу, спрямоване на блокування нових завантажень, однак вебверсія DeepSeek залишається доступною в країні, зазначили у відомстві.

Минулого тижня китайський стартап призначив юридичних представників у Південній Кореї та визнав, що частково нехтував вимогами місцевого законодавства про захист даних, повідомили в PIPC.

Минулого місяця аналогічне рішення ухвалив італійський регулятор із захисту персональних даних Garante, зобов’язавши DeepSeek заблокувати свій чат-бот у країні через невідповідність політики конфіденційності.

На запитання щодо попередніх кроків урядових структур Південної Кореї з блокування DeepSeek представник МЗС Китаю на брифінгу 6 лютого заявив, що китайський уряд надає велике значення захисту даних і дотримується відповідного законодавства.

Він також підкреслив, що Пекін ніколи не вимагатиме від компаній або фізичних осіб збирати чи зберігати дані з порушенням закону.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.