Де в ЄС найвищий рівень задоволеності роботою серед працівників — Finance.ua

Де в ЄС найвищий рівень задоволеності роботою серед працівників Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Де в ЄС найвищий рівень задоволеності роботою серед працівників

Половина працівників у 10 європейських країнах повідомили, що щоденно відчувають стрес, пов’язаний з роботою, а одна третина сказала, що вони не вірять у достатні можливості для досягнення своїх кар’єрних цілей. Третина розглядає можливість зміни роботи протягом наступних шести місяців, а 58% впевнені, що зможуть знайти іншу роботу, яка відповідатиме їхнім потребам. Найбільше задоволені своєю роботою працівники в Нідерландах.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на дані опитування ManpowerGroup.

Стрес на робочому місці

Опитування показує, що стрес на робочому місці дуже поширене у Європі явище: в середньому 48% працівників у 10 європейських країнах повідомляють про щоденний стрес на роботі, причому рівень суттєво різниться між країнами.

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Лідирує Іспанія. Слідом йдуть Швеція, Італія та Польща.

Працівники Нідерландів повідомили про найнижчий рівень, за ними йдуть Норвегія і Швейцарія.

Незважаючи на рівень стресу, дві третини (65%) працівників відчувають баланс між роботою та особистим життям. Франція повідомила про найнижчий рівень — 59%, за нею йдуть Німеччина та Швейцарія — 60%. Навпаки, працівники в Нідерландах повідомили про найвищий рівень — 73%.

Можливість зміни роботи

На запитання: «Наскільки ймовірно, що ви зміните роботу з власної ініціативи в найближчі півроку?» 34% працівників у Європі відповіли «ймовірно» або «дуже ймовірно», що вказує на низьку задоволеність роботою серед цієї групи.

Цей показник майже відповідає середньому європейському показнику в більшості країн, коливаючись від 28% у Норвегії до 37% у Польщі.

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71% працівників у 10 європейських країнах впевнені, що вони не будуть змінювати роботу в найближчі шість місяців. Проте чверть (25%) висловлює стурбованість втратою роботи, тоді як решта 4% нейтрально ставляться до цього питання.

Страх втратити роботу найнижчий у Норвегії, лише 18% працівників висловлюють занепокоєння. Навпаки, троє з 10 працівників в Іспанії та Польщі (по 29%) повідомляють про найвищий рівень занепокоєння щодо вимушеної втрати роботи.

Кар’єрні можливості

Третина (35%) респондентів вважає, що для досягнення своїх кар’єрних цілей їм недостатньо можливостей для просування по службі або руху всередині організації. Таке сприйняття найвище в Норвегії (41%), за нею йдуть Швейцарія (39%) і Швеція (38%).

Найвищий рівень задоволеності своєю поточною роботою у працівників у Нідерландах, тоді як Норвегія займає нижче місце. «Ми вважаємо, що ключовим фактором є передовий досвід роботодавця. Наприклад, 42% працівників у Нідерландах повідомили, що пройшли навчання протягом останніх шести місяців, у порівнянні з 37% їхніх колег у Норвегії», — пояснили зазначили автори дослідження.

Довідка Finance.ua:

попри занепокоєння щодо вартості житла, рівень задоволеності ним залишається високим у багатьох країнах Європи. Найбільше задоволені своїм житлом мешканці Нідерландів та Румунії: 84% опитаних заявили, що вони задоволені;

рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За даними Євростату, рівень безробіття в ЄС становив 5,9% у вересні 2024 року проти 6,1% у вересні 2023 року.

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