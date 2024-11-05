Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році — Finance.ua

Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році Сьогодні 05:05 — Світ

Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році

Міжнародний портал про розваги та культурне життя Time Out склав рейтинг найбільш недооцінених туристами напрямків у Європі, які варто відвідати наступного року.

У рейтинг увійшло 21 місто. Time Out закликає мандрівників обов’язково відвідати їх у 2025 році, тому що вони цього варті.

На першому місці старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії, яке стоїть на узбережжі Адріатичного моря.

На другому місці — маленьке університетське містечко Орхус, розташоване на півострові Ютландія в Данії. Це місто данці ще називають «містом посмішок».

А на третьому місці — парк Пенеда-Жереш у Португалії. Він є частиною Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Там мешкають тисячі видів тварин, включно з козулями, дикими поні, вовками та хижими птахами.

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Рейтинг найбільш недооцінених туристичних напрямків Європи

Місто Ульцинь, Чорногорія; Місто Орхус, Данія; Національний парк Пенеда-Жереш, Португалія; Острів Гоцо, Мальта; Архіпелаг Вестманнаейяр, Ісландія; Місто Пловдив, Болгарія; Гірськолижний курорт Леві, Лапландія, Фінляндія; Місто Берген, Норвегія; Місто Клуж-Напока, Румунія; Регіон Емілія-Романья, Італія; Місто Тарту, Естонія. Регіон Естремадура, Іспанія. Фарерські острови; Місто Вільнюс, Литва; Місто Баня-Лука, Боснія і Герцеговина; Імотські озера, Хорватія; Місто Дордрехт, Нідерланди; Регіон Ланді, Франція; Острови Сіллі, Велика Британія; Термальний курорт Памуккале, Туреччина; Острів Понца, Італія.

Телеканал 24 За матеріалами:

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