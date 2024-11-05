Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році — Finance.ua
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Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році

Світ
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Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році
Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році
Міжнародний портал про розваги та культурне життя Time Out склав рейтинг найбільш недооцінених туристами напрямків у Європі, які варто відвідати наступного року.
У рейтинг увійшло 21 місто. Time Out закликає мандрівників обов’язково відвідати їх у 2025 році, тому що вони цього варті.
На першому місці старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії, яке стоїть на узбережжі Адріатичного моря.
На другому місці — маленьке університетське містечко Орхус, розташоване на півострові Ютландія в Данії. Це місто данці ще називають «містом посмішок».
А на третьому місці — парк Пенеда-Жереш у Португалії. Він є частиною Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Там мешкають тисячі видів тварин, включно з козулями, дикими поні, вовками та хижими птахами.
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Рейтинг найбільш недооцінених туристичних напрямків Європи

  1. Місто Ульцинь, Чорногорія;
  2. Місто Орхус, Данія;
  3. Національний парк Пенеда-Жереш, Португалія;
  4. Острів Гоцо, Мальта;
  5. Архіпелаг Вестманнаейяр, Ісландія;
  6. Місто Пловдив, Болгарія;
  7. Гірськолижний курорт Леві, Лапландія, Фінляндія;
  8. Місто Берген, Норвегія;
  9. Місто Клуж-Напока, Румунія;
  10. Регіон Емілія-Романья, Італія;
  11. Місто Тарту, Естонія.
  12. Регіон Естремадура, Іспанія.
  13. Фарерські острови;
  14. Місто Вільнюс, Литва;
  15. Місто Баня-Лука, Боснія і Герцеговина;
  16. Імотські озера, Хорватія;
  17. Місто Дордрехт, Нідерланди;
  18. Регіон Ланді, Франція;
  19. Острови Сіллі, Велика Британія;
  20. Термальний курорт Памуккале, Туреччина;
  21. Острів Понца, Італія.
За матеріалами:
Телеканал 24
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