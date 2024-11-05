Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році — Finance.ua

Найбільш недооцінені міста Європи, які варто відвідати у 2025 році
Міжнародний портал про розваги та культурне життя Time Out склав рейтинг найбільш недооцінених туристами напрямків у Європі, які варто відвідати наступного року.
У рейтинг увійшло 21 місто. Time Out закликає мандрівників обов’язково відвідати їх у 2025 році, тому що вони цього варті.
На першому місці старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії, яке стоїть на узбережжі Адріатичного моря.
На другому місці — маленьке університетське містечко Орхус, розташоване на півострові Ютландія в Данії. Це місто данці ще називають «містом посмішок».
А на третьому місці — парк Пенеда-Жереш у Португалії. Він є частиною Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Там мешкають тисячі видів тварин, включно з козулями, дикими поні, вовками та хижими птахами.
Рейтинг найбільш недооцінених туристичних напрямків Європи
- Місто Ульцинь, Чорногорія;
- Місто Орхус, Данія;
- Національний парк Пенеда-Жереш, Португалія;
- Острів Гоцо, Мальта;
- Архіпелаг Вестманнаейяр, Ісландія;
- Місто Пловдив, Болгарія;
- Гірськолижний курорт Леві, Лапландія, Фінляндія;
- Місто Берген, Норвегія;
- Місто Клуж-Напока, Румунія;
- Регіон Емілія-Романья, Італія;
- Місто Тарту, Естонія.
- Регіон Естремадура, Іспанія.
- Фарерські острови;
- Місто Вільнюс, Литва;
- Місто Баня-Лука, Боснія і Герцеговина;
- Імотські озера, Хорватія;
- Місто Дордрехт, Нідерланди;
- Регіон Ланді, Франція;
- Острови Сіллі, Велика Британія;
- Термальний курорт Памуккале, Туреччина;
- Острів Понца, Італія.
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