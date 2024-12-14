Де найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у ЄС — Finance.ua

Де найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у ЄС Сьогодні 08:16 — Світ

Де найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у ЄС

Близько 4,2 мільйона українців, які залишили країну через російське вторгнення, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє Євростат.

Де найбільше отримувачів тимчасового захисту

Згідно з даними Євростату, найбільше таких осіб прийняли Німеччина (1,14 млн, 27,2%), Польща (983,9 тис., 23,4%) та Чехія (379,4 тис., 9%).

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Найбільше зросла кількість отримувачів тимчасового захисту, порівняно з вереснем поточного року, у таких країнах:

Німеччині (+11 370 осіб, +1%);

Польщі (+4 045, +0,4%);

Іспанії (+3 600, +1,6%).

Водночас у Литві спостерігалося значне скорочення числа таких осіб (-33 455, -41,3%) через зняття з реєстрації осіб з неактивним статусом.

Зменшення кількості отримувачів також було зафіксовано в Італії (-1 105, -0,7%) та Франції (-280, -0,5%).

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Більшість осіб, що отримали тимчасовий захист у ЄС, становлять українці (98,3%).

Серед них майже половину (45%) складають жінки, діти — 32%, а чоловіки — близько 23%.

Довідка Finance.ua:

в Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких — жінки з дітьми. У разі погіршення ситуації в Україні Австрія буде готова прийняти нових біженців;

Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року;

у Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

ТСН За матеріалами:

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