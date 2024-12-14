Де найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у ЄС — Finance.ua

Де найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у ЄС
Близько 4,2 мільйона українців, які залишили країну через російське вторгнення, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Про це повідомляє Євростат.
Де найбільше отримувачів тимчасового захисту
Згідно з даними Євростату, найбільше таких осіб прийняли Німеччина (1,14 млн, 27,2%), Польща (983,9 тис., 23,4%) та Чехія (379,4 тис., 9%).
Найбільше зросла кількість отримувачів тимчасового захисту, порівняно з вереснем поточного року, у таких країнах:
- Німеччині (+11 370 осіб, +1%);
- Польщі (+4 045, +0,4%);
- Іспанії (+3 600, +1,6%).
Водночас у Литві спостерігалося значне скорочення числа таких осіб (-33 455, -41,3%) через зняття з реєстрації осіб з неактивним статусом.
Зменшення кількості отримувачів також було зафіксовано в Італії (-1 105, -0,7%) та Франції (-280, -0,5%).
Більшість осіб, що отримали тимчасовий захист у ЄС, становлять українці (98,3%).
Серед них майже половину (45%) складають жінки, діти — 32%, а чоловіки — близько 23%.
Довідка Finance.ua:
- в Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких — жінки з дітьми. У разі погіршення ситуації в Україні Австрія буде готова прийняти нових біженців;
- Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року;
- у Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.
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