ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців — Finance.ua

За результатами перевірок ДБР скасувало понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям. Наразі перевіряються 2 630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

«За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів», — зазначив Сухачов.

Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2630 медико-експертних справ посадовців.

«Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження», — додав директор ДБР.

Перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, введеного в дію указом президента.

«Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій», — уточнив Сухачов.

Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося для отримання відповідної пенсії та уникнення можливого призову на військову службу.

«Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, — серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів», — зазначив він.

«Робота триває», — додав Сухачов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності. Ішлося про численні порушення та очевидно фальшиві інвалідності посадовців.

На РНБО також обговорювали ситуацію в органах прокуратури. Після засідання президент заявив про необхідність кадрових рішень та персональну відповідальність у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

За підсумками цієї розмови генпрокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

