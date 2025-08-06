Данія виділить близько 89 млн доларів на закупівлю американської зброї для України — Finance.ua
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Данія виділить близько 89 млн доларів на закупівлю американської зброї для України

Казна та Політика
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Данія разом із Норвегією та Швецією профінансує закупівлю американської зброї для України. Перший внесок країни сягатиме 580 мільйонів данських крон (близько 89 мільйонів доларів).
Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.
Зазначається, що загальна вартість пакета від Данії, Норвегії та Швеції становите приблизно 500 млн доларів США. Очікується, що початковий данський внесок використають для закупівлі протиповітряної оборони та артилерії.
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«Швидкість має вирішальне значення. Саме тому ми негайно надамо наш внесок. Якщо українці пізніше виявлять потребу в додатковому фінансуванні, ми також готові розглянути це питання», — наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У відомстві пообіцяли уточнити деталі придбання з НАТО, США та іншими союзниками.
Напередодні Нідерланди оголосили, що поставлять Україні пакет американського озброєння на суму 500 млн євро. Зокрема, допомога міститиме деталі й ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.
За матеріалами:
hromadske
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