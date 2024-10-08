Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі — Finance.ua

Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі

Генеральний директор Meta Цукерберг нині є другою найбагатшою людиною в світі, обігнавши Джеффа Безоса і Бернара Арно. Про це повідомляє СNN.

З особистим статком у 206 мільярдів доларів, згідно з останніми даними Bloomberg Billionaire Index, він зараз поступається лише Ілону Маску.

Останні дані Bloomberg Billionaire Index показують, що Цукерберг збільшив свій особистий статок на колосальні 78,1 мільярда доларів у 2024 році.

Він приєднався до ексклюзивного клубу, до якого входять власники статків понад 200 мільярдів доларів. Членів клубу всього два:

Маск (256 мільярдів доларів), генеральний директор Tesla і X

Безос (205 мільярдів доларів), засновник Amazon.

Арно, генеральний директор люксового бренду LVMH, нещодавно покинув клуб зі статками в 193 мільярди доларів.

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Історія

40-річний Цукерберг, який запустив Facebook у 2004 році, має більшу частину свого багатства на акціях Meta Platforms.

У 2024 році акції Meta (META) зросли більш ніж на 72%.

У п’ятницю 4 жовтня акції Meta зросли на 2,26% і закрилися на рекордно високому рівні в 595,94 дол.

Meta керує популярними платформами соціальних медіа Facebook, Instagram і Threads, а також програмою обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.

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«Ми майже 500 мільйонів щомісяця (активних користувачів), і ми ще навіть не запустили в деяких великих країнах», — сказав Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.

Довідка Finance.ua:

Цукерберг — не єдиний технічний магнат, чиї статки цього року різко зросли. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, і Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, у 2024 році зросли на 63,5 і 55,9 мільярдів доларів США відповідно.

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