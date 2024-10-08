Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі — Finance.ua
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Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі

Особисті фінанси
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Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі
Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі
Генеральний директор Meta Цукерберг нині є другою найбагатшою людиною в світі, обігнавши Джеффа Безоса і Бернара Арно. Про це повідомляє СNN.
З особистим статком у 206 мільярдів доларів, згідно з останніми даними Bloomberg Billionaire Index, він зараз поступається лише Ілону Маску.
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Останні дані Bloomberg Billionaire Index показують, що Цукерберг збільшив свій особистий статок на колосальні 78,1 мільярда доларів у 2024 році.
Він приєднався до ексклюзивного клубу, до якого входять власники статків понад 200 мільярдів доларів. Членів клубу всього два:
  • Маск (256 мільярдів доларів), генеральний директор Tesla і X
  • Безос (205 мільярдів доларів), засновник Amazon.
Арно, генеральний директор люксового бренду LVMH, нещодавно покинув клуб зі статками в 193 мільярди доларів.
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Історія
40-річний Цукерберг, який запустив Facebook у 2004 році, має більшу частину свого багатства на акціях Meta Platforms.
У 2024 році акції Meta (META) зросли більш ніж на 72%.
У п’ятницю 4 жовтня акції Meta зросли на 2,26% і закрилися на рекордно високому рівні в 595,94 дол.
Meta керує популярними платформами соціальних медіа Facebook, Instagram і Threads, а також програмою обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.
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«Ми майже 500 мільйонів щомісяця (активних користувачів), і ми ще навіть не запустили в деяких великих країнах», — сказав Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.

Довідка Finance.ua:

  • Цукерберг — не єдиний технічний магнат, чиї статки цього року різко зросли. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, і Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, у 2024 році зросли на 63,5 і 55,9 мільярдів доларів США відповідно.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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