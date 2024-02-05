Meta виплатить Марку Цукербергу близько $700 млн дивідендів за рік — Finance.ua

Meta виплатить Марку Цукербергу близько $700 млн дивідендів за рік Сьогодні 07:31 — Фондовий ринок

Meta виплатить Марку Цукербергу близько $700 млн дивідендів за рік

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг отримає близько $700 млн за рік як дивідендні виплати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Meta оголосила про щоквартальні дивіденди в розмірі 50 центів на акцію для простих акцій класів, А і В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії. Це є сигналом про те, як Meta оцінює свій потенціал зростання.

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За даними агентства, Марк Цукерберг володіє близько 350 млн акцій, тож кожна щоквартальна виплата забезпечить йому приблизно $175 млн до сплати податків.

Часто технологічні компанії, що швидко зростають, відмовляються від дивідендів на користь використання прибутку для розробки нових продуктів або дорогих придбань.

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року Марк Цукерберг отримав $27,1 млн загальної компенсації. Ця сума включає витрати на приватну охорону та базову зарплату в розмірі $1. Поки Meta не звітувала про компенсації керівництву компанії за минулий рік.

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