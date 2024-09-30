Четверте місце в списку найбагатших. Статки Марка Цукерберга вперше перевищили $200 млрд — Finance.ua

Четверте місце в списку найбагатших. Статки Марка Цукерберга вперше перевищили $200 млрд Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Четверте місце в списку найбагатших. Статки Марка Цукерберга вперше перевищили $200 млрд

Ставка засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга на метавсесвіт спочатку здавалася колосальною помилкою, але в результаті вона допомогла йому збільшити статки до $201 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Завдяки рекордно високій ціні на акції Meta Platforms Inc., чиста вартість активів Цукерберга зросла майже вшестеро менш ніж за два роки. Тепер він перемістився на четверте місце у списку 500 найбагатших людей світу — перші три посідають засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і власник групи LVMH Бернар Арно.

Як зазначають у Bloomberg, останнім часом інші великі комерсанти — «технологічні титани» — помітно додали в чистому капіталі. Наприклад, генеральний директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг збільшив свої статки більш ніж удвічі — до $106,2 млрд.

Проте ніхто не зумів домогтися зростання вартості активів на рівні Цукерберга. Він додав $73,4 млрд до своїх статків з 1 січня 2024 року — завдяки своїй 13%-вій частці в Meta Platforms Inc. Акції цієї компанії за цей період подорожчали на 60%.

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Нагадаємо, 11 вересня було опубліковано результати дослідження академії Informa Connect, згідно з якими найбільші шанси стати першим в історії доларовим трильйонером мають американський комерсант Ілон Маск і власник індійського промислового конгломерату Adani Group Гаутама Адані — до 2027 і до 2028 років відповідно.

Крім того, до 2028-го досягти статусу доларового трильйонера можуть виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг і гірничодобувний магнат Праджо Пангеста.

До 2030 року стати доларовими трильйонерами можуть президент і СЕО групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, розробник Facebook і засновник Meta Марк Цукерберг і співзасновник виробника спортивного взуття та одягу Nike Філ Найт.

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