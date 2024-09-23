1% найбагатших людей у світі заможніші, ніж 95% людства — звіт Oxfam Сьогодні 17:02 — Світ

1% найбагатших людей у світі заможніші, ніж 95% людства — звіт Oxfam

У 2024 році 1% найбагатших людей мають більше статків, ніж 95% найбіднішого населення світу разом узяті. А на 3000 заможних сімей припадає 13% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це йдеться в новому звіті від 23 вересня від Всесвітнього руху боротьби з нерівністю Oxfam.

Це визначали напередодні щорічних загальних дебатів ООН за допомогою аналізу даних UBS (швейцарського глобального фінансового холдингу).

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Oxfam також звертає увагу, що країни Глобального Півдня, попри те, що там живе 79% населення світу, володіють лише 31% світового багатства.

За даними організації, у всьому світі живуть понад 8 млрд людей, але лише на 3 тисячі сімей припадає 13% ВВП — тобто вони володіють приблизно 14 трильйонами доларів. У 1987 році така ж кількість найбагатших володіла 3% ВВП — тобто за 37 років розрив зріс на 10%.

Найбагатший 1% людей володіє 43% всіх світових фінансових активів.

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Станом на 2023 рік близько 46% населення світу — це понад три мільярди людей — житимуть за межею бідності, що становить 6,85 долара США на день.

Наростання концентрації розвивається паралельно з концентрацією корпоративної влади. Дедалі менша кількість фірм домінує на ключових ринках світу, включно з такими галузями як фармацевтика, сільське господарство та технології.

«Останніми роками надбагаті та потужні корпорації використовували свій величезний вплив, щоб підірвати зусилля, спрямовані на розв’язання основних глобальних проблем, таких як боротьба з ухиленням від сплати податків, забезпечення доступності вакцин проти коронавірусу та ліквідацію боргової відповідальності», — прокоментував виконавчий директор Oxfam Амітабх Бехар.

Нагадаємо, зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, що збільшило кількість доларових мільйонерів у світі.

Велика Британія, ймовірно, втратить майже кожного шостого доларового мільйонера до 2028 року, водночас їхня кількість зросте в інших країнах, зокрема США.

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