Ціни на золото зросли на понад 1% на тлі торгової війни між США і Китаєм — Finance.ua
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Ціни на золото зросли на понад 1% на тлі торгової війни між США і Китаєм

Банківські метали
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Ціни на золото зросли на понад 1% на тлі торгової війни між США і Китаєм
Ціни на золото зросли на понад 1% на тлі торгової війни між США і Китаєм
Золото подорожчало на більш ніж 1% у четвер, 10 квітня, оскільки попит серед інвесторів на зливки зріс на тлі підвищення митних тарифів з боку США для Китаю, який є найбільшим споживачем металів.
Про це повідомляє Reuters.
Спотове золото зросло на 1,2%, до 3120,01 дол. за унцію, станом на 06:55 за Гринвічем. Ф’ючерси на американське золото зросли на 1,9%, до 3137,20 дол.
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«Якщо ми увійдемо у період повільного зростання, що є нашим базовим сценарієм, ми вважаємо, що ставки врешті-решт знизяться і підштовхнуть золото до зростання, оскільки інфляційні побоювання все ще будуть з нами протягом більшої частини року через вплив тарифів», — сказав аналітик компанії Marex Едвард Меїр.
За його прогнозами, до кінця квітня, «якщо не раніше», ціни на золото можуть сягнути 3200 дол.
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Зазначається, що золото як хеджування (інструмент обмеження) від глобальної невизначеності та інфляції подорожчало на більш ніж 18% у 2025 році. Це значною мірою зумовлено тарифними планами президента США Дональда Трампа, очікуваннями зниження процентних ставок Федеральним резервом, геополітичною напруженістю на Близькому Сході та в Україні, активною купівлею золота центральними банками, а також збільшенням інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотом.
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Водночас спотове срібло подорожчало на 0,7%, до 31,24 дол. за унцію, платина — на 0,2%, до 938,95 дол., а паладій — на 0,6%, до 926,41 дол.
Нові митні тарифи на імпорт товарів до США мали набути чинності в середу, 9 квітня. Водночас після того, як Китай заявив, що запровадить проти США дзеркальні тарифи, Вашингтон запровадив додаткові мита на китайський імпорт, які сягнули 104%. У середу Китай оголосив про підвищення мит на американські товари до 84%.
За матеріалами:
Укрінформ
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