Ціна золота може досягти 3200 доларів через політику Трампа — Finance.ua

Ціна золота може досягти 3200 доларів через політику Трампа Сьогодні 09:45 — Банківські метали

Ціна золота може досягти 3200 доларів через політику Трампа

Інвестиційний банк UBS підвищив прогноз цін на золото до 3200 дол за унцію до кінця 2025 року.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики пояснюють це ризиком затяжної торгівельної війни, спричиненої політикою президента США Дональда Трампа.

Раніше UBS прогнозував 3000 дол за унцію, однак ціна золота вже подолала цей рівень. Ще кілька років тому вартість металу не перевищувала 2000 дол.

Прогноз UBS підтверджують і в Macquarie Group: австралійський банк очікує зростання до 3500 дол у третьому кварталі 2025 року. Тим часом генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Ґундлах, відомий як «король облігацій"вважає, що золото може сягнути 4000 дол.

Аналітики UBS також відзначають зростання інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотими злитками. «Постійний попит на ці інструменти залишається ключовою умовою для подальшого зростання цін», — зазначають у банку.

Ще одним драйвером ринку залишається активність центральних банків. За оцінками UBS, обсяги закупівель золота можуть повернутися до рівня останніх років — близько 1 000 метричних тонн на рік.

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Економічна Правда За матеріалами:

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